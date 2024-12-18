НАТО запустил отдельного командования для помощи Украине

НАТО продолжит поддерживать Украину. Для этого в центре Германии открылось специальное командование. Генсек Марк Рютте объявил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщила пресс-служба альянса.

«Союзники по-прежнему привержены выполнению финансового обязательства в размере 40 миллиардов евро в качестве помощи для Украины в этом году, и командование НАТО в Висбадене для помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины уже приступило к работе», — сказал он.

Рютте призвал пойти дальше, чтобы решительно изменить ход украинского конфликта. Он заявил, что нужно совместными усилиями обеспечить Украине сильную позицию на потенциальных переговорах с Россией. Генсек посоветовал не обсуждать будущее мирное соглашение, так как это, по его мнению, облегчит россиянам задачу.

Он предложил союзникам собраться в Брюсселе, чтобы обсудить увеличение поставок оружия и систем ПВО на Украину, а также состояние ее экономики. Рютте назвал целью НАТО добиться поражения России.

Североатлантический альянс взял на себя обязанность координировать западную помощь Украине, сообщило агентство Reuters. Это позволит продолжить поддержку после инаугурации нового президента США.