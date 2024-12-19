Склады пусты. В Литве заявили, что Европе уже нечего отправлять Украине

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литве и другим странам ЕС уже нечего отправлять Украине, потому что запас оружия иссяк. Его процитировало РИА «Новости» .

«Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на совместной конференции с Науседой заявил, что альянс намерен продолжить поддерживать Украину. Для этого в Германии открыли специальное командование. Секретарь выразил мнение, что нужно общими усилиями обеспечить ВСУ сильную позицию на вероятных переговорах с Россией.

При этом американская сторона сократила поставки противотанковых ракет Javelin Украине. Это произошло из-за аудита, который выявил неверную инвентаризацию снарядов после отправки их Киеву.