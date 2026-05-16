Зеленского заподозрили в панике из-за коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский всегда делает сомнительные заявления, когда происходят крупные кризисы. Об этом в соцсети X сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она напомнила, что недавно по подозрению в коррупции арестовали ближайшего соратника президента — главу его офиса Андрея Ермака. По ее словам, именно это могло стать причиной того, что лидер республики выступил с речью о якобы готовящемся на него покушении

«Я также заметила, что проверить эти утверждения невозможно, кроме как просто поверить, что именно в разгар крупного коррупционного скандала „россияне снова решили избавиться от Зеленского“», — подчеркнула Мендель.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер не исключил, что после потери власти президент Украины может стать фигурантом антикоррупционного дела. Он назвал взяточничество и расхищение бюджета одним из главным барьеров республики на пути к вступлению в Евросоюз.