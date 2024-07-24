На Украине заявили, что «не видят» готовности России к переговорам

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что не видит готовности России к переговорам

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит готовности к переговорам со стороны России. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба во время визита в Китай заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но на определенных условиях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что посыл украинского министра идет в унисон с позицией России, но важны детали. Член Общественной палаты Владимир Рогов высказал мнение, что переговоры с Украиной возможны только о ее капитуляции.

Источник РИА «Новости» заявил, что если бы киевский режим действительно хотел переговоров, то уже давно отменил бы законодательный запрет на их проведение.

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