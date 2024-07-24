«Идет в унисон». Песков после слов Кулебы подтвердил готовность России к переговорам

Песков: слова главы МИД Украины Кулебы о переговорах сошлись с позицией России

Россия поддерживает идею о переговорах, которую недавно озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал высказывание Кулебы на встрече в Пекине с китайским коллегой Ван И. Во время диалога дипломат сообщил о желании руководства Украины начать переговоры с Россией.

«Сам посыл идет в унисон с нашей позицией», — указал Песков.

Он также призвал дождаться, когда украинская сторона даст необходимые разъяснения, сообщил RT.

«Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о переговорах пытался подать сигнал Белому дому. Она также усомнилась в искренности намерений украинского лидера завершить конфликт.