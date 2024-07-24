Рогов выступил за переговоры с Украиной только о ее капитуляции

Рогов: предметом переговоров с Украиной может быть только ее капитуляция

Переговоры с Украиной могут быть только о ее капитуляции, демилитаризации и денацификации. Об этом заявил член Общественной палаты Владимир Рогов в Telegram-канале .

Так он ответил на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сделанное в Китае. Украинский министр сказал, что его страна готова вести переговоры с Россией.

По мнению Рогова, любой иной результат переговоров приведет только к тому, что Запад обманет Россию, накачает Украину оружием, и боевые действия возобновятся, но уже в худших для России условиях.

Накануне стало известно, что доля украинцев, готовых отказаться от территорий страны ради заключения мира, за год возросла втрое.

Кроме того, Владимир Зеленский уже допустил, что будет вести переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет.