РИА «Новости»: Украина отменила бы запрет на переговоры с РФ в случае готовности

Киевский режим не проявил деятельной заинтересованности в проведении переговоров с Россией. В этом случае власти Украины отменили бы запрет на их проведение, сообщил источник РИА «Новости» в Москве.

«Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения», — сказал он.

Собеседник агентства прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на переговорах с коллегой из Китая Ван И. Он сказал, что украинская сторона готова на диалог с Россией

Член Общественной палаты Владимир Рогов предупредил, что переговоры возможны только после капитуляции Украины. Он предупредил, что страны Запада попытаются вновь обмануть Россию, если не провести демилитаризацию с денацификацию. Политолог Алексей Зудин в разговоре с «Известиями» счел призывы к разрешению конфликта политическим маневром перед выборами в США.