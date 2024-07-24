Кулеба подтвердил готовность Украины к переговорам с Россией

Глава МИД Украины Кулеба указал на готовность к диалогу с Россией

Фото: РИА «Новости»

Украинское руководство готово провести переговоры с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время диалога с главой МИД Китая Ван И, сообщило РИА «Новости».

Встреча дипломатов проходила в Пекине. Кулеба прибыл в Китай 23 июля для обсуждения возможности урегулирования украинского кризиса, его визит продлится до 26 июля.

Спикер украинского внешнедипломатического ведомства Григорий Тихий рассказал, что Ван И и Кулеба на встрече также затронут тему роли Китая в урегулировании конфликта.

Ранее на возможность переговоров с Россией намекал украинский президент Владимир Зеленский. Он допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным во время второго «саммита мира» в Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский с помощью этого заявления послал сигнал Белому дому перед выборами в США.

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте