Кулеба подтвердил готовность Украины к переговорам с Россией

Глава МИД Украины Кулеба указал на готовность к диалогу с Россией

Украинское руководство готово провести переговоры с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время диалога с главой МИД Китая Ван И, сообщило РИА «Новости» .

Встреча дипломатов проходила в Пекине. Кулеба прибыл в Китай 23 июля для обсуждения возможности урегулирования украинского кризиса, его визит продлится до 26 июля.

Спикер украинского внешнедипломатического ведомства Григорий Тихий рассказал, что Ван И и Кулеба на встрече также затронут тему роли Китая в урегулировании конфликта.

Ранее на возможность переговоров с Россией намекал украинский президент Владимир Зеленский. Он допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным во время второго «саммита мира» в Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский с помощью этого заявления послал сигнал Белому дому перед выборами в США.