Мобилизованные забаррикадировались в Запорожском ТЦК

Насильно мобилизованные украинцы устроили бунт в Запорожском ТЦК. Они забаррикадировались в одной из камер. Военкомы применили газ, сообщила «Страна.ua» .

В одной камере без окон закрылись около семи мужчин. Они заставили дверь изнутри металлическими двухъярусными кроватями. Сотрудники ТЦК запустили газ, что выкурить мобилизованных.

Похожий случай произошел в Одесской области. Схваченные военкомами и запертые в спортзале мужчины объявили голодовку. Они заявили, что попали под мобилизацию незаконно, так как имели справки о медицинских противопоказаниях к службе.

На Украине участились случаи гибели уклонистов в ТЦК. Один мужчина умер после госпитализации из военкомата в Черновцах, еще один — в Сумах. В Полтавской области силовики сломали мобилизованному ногу, скорая помощь забрала его в больницу.