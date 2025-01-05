Насильно мобилизованные украинцы устроили бунт в Запорожском ТЦК. Они забаррикадировались в одной из камер. Военкомы применили газ, сообщила «Страна.ua».
В одной камере без окон закрылись около семи мужчин. Они заставили дверь изнутри металлическими двухъярусными кроватями. Сотрудники ТЦК запустили газ, что выкурить мобилизованных.
Похожий случай произошел в Одесской области. Схваченные военкомами и запертые в спортзале мужчины объявили голодовку. Они заявили, что попали под мобилизацию незаконно, так как имели справки о медицинских противопоказаниях к службе.
На Украине участились случаи гибели уклонистов в ТЦК. Один мужчина умер после госпитализации из военкомата в Черновцах, еще один — в Сумах. В Полтавской области силовики сломали мобилизованному ногу, скорая помощь забрала его в больницу.
Взрыв прогремел в Полтаве
Мобилизованные забаррикадировались в Запорожском ТЦК
Силы ПВО уничтожили украинские дроны в Ростовской области
Захарова потребовала реакции ЮНЕСКО на атаку ВСУ на журналистов в ДНР
Стала известна возможная дата переговоров Путина с Трампом
Снежный апокалипсис. Буря и шторм обрушатся на США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте