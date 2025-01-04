Запертые в спортзале ТЦК больные украинцы объявили голодовку

Военкомы в Одесской области задержали семерых мужчин, по состоянию здоровья не годных к воинской службе. Они объявили голодовку и перестали выходить на связь, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале .

Мужчины записали видео из спортзала ТЦК в Измаиле. Военкомы схватили их прямо на улице, насильно увезли, заперли и пригрозили уголовными делами, если те не согласятся служить в армии.

«Нас задержало измаильское ТЦК и удерживает незаконно. Нас тут семь человек, все с болячками, все с какими-то проблемами, справками. <…> Мы объявляем голодовку. <…> Два раза нас уже пытались забрать на „передок“, мы все отказались», — сказал один из пленников.

Призыв о помощи украинцы опубликовали в интернете 2 января. Дмитрук сообщил, что на следующий день ролик исчез, а о местонахождении мужчин ничего не известно.

Некоторым украинцам не удалось выбраться из ТЦК живыми. Жителю Сумской области военкомы разбили голову, и он скончался в реанимации.