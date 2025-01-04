В Черновицкой области умер мужчина, задержанный военкомами на улице под крики толпы. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил в своем Telegram-канале о попытке властей скрыть его убийство.

Он опубликовал кадры задержания мужчины на улице в Черновцах. Многочисленные очевидцы закричали на правоохранительных и попытались отбить украинца, но это не помогло. Дмитрук сообщил, что впоследствии мобилизованный умер.

«Черновцы. Убит очередной „доброволец“. Предположительно, инцидент произошел 19 декабря. Человек скончался в больнице», — сказал депутат.

Дмитрук сообщил, что власти и правоохранительные органы помешали предать этот случай огласке. Он напомнил, что это не первый подобный случай — военкомы убили мобилизованного в Сумах и отца уклониста в Одесской области.

В Измаиле незаконно мобилизованные мужчины устроили голодовку в спортзале местного ТЦК. Они заявили, что не пойдут в армию по медицинским показаниям.