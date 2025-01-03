Военкомы сломали мужчине ногу в Полтавской области

Сотрудники территориального центра комплектования сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу в Полтавской области», — уточнил канал.

Видео с ним опубликовала местная жительница. На кадрах видно, что на месте происшествия собрались также сотрудники полиции, прибыла бригада скорой помощи, которая и забрала пострадавшего.

При этом в полтавском ТЦК отказались от комментариев. В полиции же сообщили о зарегистрированном по этому поводу обращении.

Это не первый случай, когда мобилизованные получали переломы. До этого издание сообщало, что прошлым летом мужчина сломал ногу, когда выпрыгнул с первого этажа ТЦК в Черновцах. Тогда в ВСУ заявили, что он попытался себя умышленно травмировать, военкомы его не трогали.

Ранее в Сумской области мобилизованный мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в военкомате.