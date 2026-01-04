Командирам ВСУ запретили публично давать оценки решениям Зеленского

Командиры подразделений Сухопутных войск ВСУ получили сообщение из Генерального штаба с требованием никак не комментировать решения лидера страны Владимира Зеленского по увольнениям и назначениям. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание «Антикор» .

По данным издания, это стало реакцией на публичные выступления известных командиров, потребовавших не трогать действующего руководителям Службы безопасности Украины Василия Малюка.

В рассылке офицеров предупредили, что под запрет попали любые комментарии о политических и кадровых решениях Зеленского как на официальных страницах или Telegram-каналах подразделений, так и на личных страницах командиров в социальных сетях. Генштаб ВСУ назвал это новым требованием военной дисциплины.

По данным «Страна.ua», в защиту Малюка встали основатель «Азова»* Андрей Билецкий, Роберт Мадьяр Бровди, Михаил Драпатый и Денис Прокопенко.

В пятницу, 2 января, украинский лидер Владимир Зеленский провел ряд перестановок и назначений. Главой офиса президента Украины он назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. На его место пришел глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Также Зеленский провел смену должностей между министром обороны Денисом Шмыгалем и первым-вице-премьером и министром цифрового развития Михаилом Федоровым.

*Запрещенная в России террористическая организация.