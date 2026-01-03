Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера

Президент Украины Владимир Зеленский предложил пост министра энергетики и первого вице-премьера действующему министру обороны Денису Шмыгалю. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

Глава киевского режима провел личную встречу со Шмыгалем и поблагодарил его за работу.

«Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко. Рассчитываю на поддержку парламентариями для Дениса Шмыгаля позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики», — написал Зеленский.

Шмыгаль занимал должность главы Минобороны менее шести месяцев. Днем ранее Зеленский сообщил о планах предложить пост руководителя военного ведомства главе Минцифры Михаилу Федорову.

Также место работы сменил глава ГУР Кирилл Буданов, которого Зеленский назначил на должность главы Офиса президента Украины. ГУР теперь будет руководить бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.