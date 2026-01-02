Зеленский предложил главе Минцифры возглавить Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым министром обороны станет глава Минцифры Михаил Федоров. Об этом глава киевского режима сообщил на видео, опубликованном в его Telegram-канале .

«Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову», — сказал он.

Зеленский анонсировал и другие кадровые решения. В частности, нынешний министр обороны Денис Шмыгаль останется в президентской команде. Зеленский поблагодарил его за работу. Шмыгаль занимал эту должность менее шести месяцев.

Сменил место работы и руководитель ГУР Кирилл Буданов, которого Зеленский 2 января назначил на должность главы Офиса президента Украины. Теперь ГУР будет руководить бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Политика Страны», новое назначение Буданова стало маркером планов Зеленского, так как уже экс-глава ГУР единственный из представителей военно-политического руководства Украины имеет опыт результативных переговоров с Россией с начала спецоперации. В частности, он курирует обмен пленными. Кроме того, у него ярко выраженные политические амбиции.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что Буданова в России обвиняют в 104 терактах.