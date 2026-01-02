ГУР Украины вместо Буданова возглавил Олег Иващенко

Главное управление разведки Минобороны Украины возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Об этом в Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он отметил, что Иващенко на совещании доложил о ситуации вокруг страны и актуальных угрозах. Зеленский поблагодарил СВР за работу и предоставленную информацию.

«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», — подчеркнул Зеленский.

О назначении Иващенко ранее написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«По ГУР ожидается интересное назначение. По моей информации, речь идет о руководителе Службы внешней разведки Иващенко», — указал депутат в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы своего офиса Кирилла Буданова, который до этого возглавлял ГУР. По словам главы киевского режима, необходимо сосредоточиться на обеспечении безопасности и развитии обороноспособности страны. Новому руководителю Офиса президента уже раздали распоряжения.