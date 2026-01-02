Владимир Зеленский предложил возглавить Офис президента Украины руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Решение оказалось неожиданным, потому что новый назначенец, по данным украинских СМИ, выступал за отставку своего предшественника Андрея Ермака, а также обладает значительными политическими амбициями.

Как Зеленский выбрал фаворита

О своем предложении Буданову возглавить Офис президента Украины Зеленский сообщил в пятницу, 2 января. По его словам, избранник обладает достаточным опытом в решении вопросов безопасности и укрепления ВСУ, а также на дипломатическом треке в предстоящих переговорах. «Поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение Стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — заявил Зеленский. Советник украинского лидера Дмитрий Литвин подчеркнул, что назначение Буданова руководителем Офиса президента уже прошло все формальные процедуры.

Фото: SOPA Images / www.globallookpress.com

Это сообщение подтвердил и сам Буданов. Он отметил, что согласился на предложение Зеленского и рассматривает свой новый пост как еще один рубеж служения стране. «Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — сказал Буданов. Он поблагодарил всю команду Главного управления разведки Минобороны Украины за работу и подчеркнул, что на новом посту продолжит защиту страны и будет добиваться достижения справедливого мира.

Сложный выбор Зеленского

После ноябрьского ухода Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины появился большой список вероятных претендентов на свободное кресло, который к концу декабря сократился до двух человек: вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова и Буданова. Газета «Украинская правда» писала, что Зеленский очень долго метался между двумя кандидатами. Федоров на своем посту занимался политическим продвижением лидера страны и его партии «Слуга народа» и готовился к организации новой предвыборной кампании Зеленского. Он считал, что образ кандидата можно подать по-новому и выиграть выборы во второй раз.

Фото: Kyrylo Chubotin / www.globallookpress.com

Главным недостатком министра источники журналистов назвали его радикальный настрой на проведение крупных реформ. По их словам, Федоров планировал перетряхнуть весь Офис президента Украины, чтобы убрать оттуда людей Ермака, а также провести чистку рядов в силовых структурах. Собеседники издания пояснили, что Зеленского напугала программа министра, поэтому в начале декабря он взял паузу по вопросу назначения нового главы офиса. Выбор Буданова был неслучайным. Он не станет ломать выстроенную политическую систему и проводить жесткие реформы кадров. По мнению авторов материала, в глазах Зеленского новый назначенец сохранит действующее положение вещей, а также обеспечит мирный переход власти и даст ему гарантии безопасности после ухода. В этом заинтересован и сам Буданов. Пост главы Офиса президента Украины станет первым чисто политическим в его долгой карьере, а также даст фактический контроль за ходом мирных переговоров, который можно использовать для начала предвыборной кампании.

Фото: Kyrylo Chubotin / www.globallookpress.com

Самый приемлемый кандидат

Буданов на своем посту прославился как организатор множества террористических актов на территории России. Об этом в комментарии 360.ru напомнил политолог, военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Эти поступки сделали его кандидатуру привлекательной для украинских ультрапатриотов.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Один террорист предложил другому террористу место третьего, который ушел», — заявил Михайлов.

Интересно Буданов признавал, что украинская разведка стоит за терактами против российских публичных лиц, угрожал уничтожить Крымский мост и подорвать российские железные дороги. Также он обещал направить войска в Крым и выступал против мирных переговоров, но после изменил свое мнение. Буданов признавал, что украинская разведка стоит за терактами против российских публичных лиц, угрожал уничтожить Крымский мост и подорвать российские железные дороги. Также он обещал направить войска в Крым и выступал против мирных переговоров, но после изменил свое мнение.

По словам военного эксперта, Буданов — популярная фигура среди простых украинцев, так как из всей верхушки власти его одного не ловили на коррупционных преступлениях. Поэтому Зеленскому, который сейчас попал в окружение недружественных политиков, выбирать было не из кого.

Может, кто-то другой и хотел занять эту должность, но если выделять Буданова из всех остальных, то он для населения наиболее приемлем.

Военный эксперт добавил, что Буданов сейчас займется нивелированием угроз для своего непосредственного начальника. На посту руководителя ГУР делать этого он не мог, но теперь сконцентрирует власть над Службой безопасности Украины.

Фото: Ukraine Presidency / www.globallookpress.com

«Контроль над ГУР Буданов тоже не потеряет. Он продолжит решать все задачи по терактам, поставив своего человека, который каждый час будет ему докладывать и получать приказы, как действовать дальше», — пояснил Михайлов. Он допустил, что новый глава Офиса президента Украины получит поддержку от обещавшего вернуться в Киев после сложения полномочий посла Валерия Залужного. «И Залужный, и Буданов не заинтересованы в распаде Украины и могут пойти на какие-то сделки или принудить к ним Зеленского», — предположил военный эксперт. Михайлов добавил, что Буданов получил в руки значительные рычаги управления, которые по приказу западных кураторов может использовать против ставшего токсичным украинского лидера. По его словам, Западу нужен человек, который продолжит боевые действия, но при этом не станет срывать переговорный процесс, поэтому Буданов — самая подходящая фигура, чтобы встать во главе Украины.