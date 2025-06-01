ГУР Украины заявило о подрыве поезда на фоне ЧП в приграничных регионах

Главное управление разведки Украины сообщило о подрыве товарного поезда в Запорожской области. Ведомство разместило информацию в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос», — сообщили в украинской разведке.

Как утверждается, подрыв произошел ночью 31 мая на участке железной дороги неподалеку от населенного пункта Акимовка, расположенного в Мелитопольском районе Запорожской области. По заявлению ГУР, товарный состав, предположительно, направлялся в сторону Крыма для обеспечения нужд российских вооруженных сил.

Официальной информации от России по этому поводу не поступало.

В ночь на 1 июня в Брянской области взорванный мост рухнул на поезд. Погибли семь человек, почти 40 человек находятся в больницах, некоторые в тяжелом состоянии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области бесчеловечным актом террора против мирных жителей. Он подчеркнул, что произошедшее шокирует своей жестокостью и цинизмом. Он обратил внимание, что диверсия произошла накануне Дня защиты детей.

Преступники, взорвавшие мост в Брянской области, понесут суровое наказание, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения поезда и пожелал всем пострадавшим скорейшего восстановления, мужества и терпения.