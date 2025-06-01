«Бесчеловечный акт террора». Развожаев выразил соболезнования после ЧП в Брянской области

Подрыв моста и крушение поезда в Брянской области — это не просто ЧП, а «бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом». Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Очевидно, что этот акт террора не случайно сделан накануне Дня защиты детей. Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались… Ехали к родственникам, ехали в свои первые путешествия», — написал он.

Семь человек погибли, 69 пострадали. Развожаев признался, что трудно читать о тяжелораненых, особенно о детях.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что террористам нет и не может быть оправдания.

«Их преступления против мирного населения, против беззащитных людей — это вызов всему цивилизованному обществу», — написал он.

От имени севастопольцев и от себя Развожаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского нападения. Всем пострадавшим он пожелал стойкости, мужества и скорейшего выздоровления.

В это непростое время Севастополь, как и вся наша Россия, ощущает глубокую связь с Брянской областью, добавил Развожаев. Он подчеркнул, что все регионы страны едины в своем горе и в своей решимости бороться с терроризмом. Он уверен, что те, кто стоит за этим ужасным преступлением, обязательно будут наказаны по всей строгости закона.

«Примите слова поддержки и сочувствия. Мысленно мы рядом с вами», — сказал он.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе мост рухнул на пассажирский поезд. В результате трагедии погибли семь человек. В составе поезда находились 388 пассажиров. Спасатели начали расчищать пути от вагонов на месте ЧП с поездом под Брянском. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что мост рухнул на состав из-за подрыва. Пока следующий в Москву резервный поезд из Брянской области задерживается.