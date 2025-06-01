Глава Бурятии заявил, что виновных в ЧП с поездом под Брянском настигнет возмездие

Глава Бурятии Цыденов: виновные в ЧП в Брянской области поплатятся за это

Преступники, которые подорвали мост в Брянской области, понесут суровое наказание за свои действия. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Уверен, они поплатятся», — написал он.

Глава республики также выразил соболезнования семьям погибших во время ЧП с поездом и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, сил и терпения.

«В это тяжелое время мы с вами душой и сердцем», — добавил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мост рухнул из-за подрыва. Эти данные позже подтвердили в Следственном комитете. Из-за действий злоумышленников также рухнул мост в Курской области. В результате ЧП пострадал машинист грузового поезда.