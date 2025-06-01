Почти 40 человек находятся в больницах после ЧП с поездом под Брянском

Минздрав: 39 человек находятся в больницах после ЧП с мостом под Брянском

После крушения моста на пассажирский поезд в Брянской области в больницах находятся 39 пострадавших, включая четверых детей, среди которых есть младенец. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе четверо детей. Трое пострадавших, в том числе младенец, в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», — процитировало его РИА «Новости».

Троих детей и двоих взрослых, раненых в Брянской области, отправят в Москву для лечения.

В Брянской области в результате подрыва обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд. В аварии пострадали и погибли люди. Спасатели начали расчищать пути от вагонов на месте ЧП.

Подрыв моста в Брянской области квалифицировали как теракт. Сотрудники СК, полиции и МЧС продолжают работать на месте обрушения конструкции.

РЖД пообещала выплатить по 2,2 миллиона рублей семьям погибших из-за обрушения моста в Брянской области. Для родственников госпитализированных пассажиров организуют бесплатный проезд до станции Брянск.