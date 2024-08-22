«Грубейшее нарушение норм». Заморозка российских активов отразится на Евросоюзе

Практика заморозки активов не может не сказаться на отношении к евро как резервной валюте. Об этом РИА «Новости» рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Всему миру стало понятно, что потерять доступ к собственным активам в Евросоюзе могут не только физические или юридические лица, но и целые государства, если они станут неугодными для Запада.

«Российская позиция по этому вопросу неизменна — это грубейшее и беспрецедентное по масштабу нарушение базовых международных норм», — подчеркнули в министерстве.

Ранее страны G7 заявили, что проработают детали «спорных вопросов» по замороженным активам России. Евросоюз уже решил направить Украине 1,5 миллиарда евро, взятых с доходов от замороженных активов. Полученные таким образом средства пойдут на закупку боеприпасов, отмечали в украинском министерстве обороны.

Кремль пригрозил ответом на перечисление Украине доходов от российских активов. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что меры будут жесткими.