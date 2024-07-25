Страны G7 проработают детали «спорных вопросов» по замороженным активам России

Входящие в G7 государства будут изучать все неоднозначные и спорные вопросы по использованию заблокированных российских активов. Об этом на встрече глав минфинов стран G7 в Бразилии заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, его процитировал телеканал NHK .

Он указал, что министры финансов и Центробанков объединения пришли к единству в том, что необходимо помогать Украине. Для реализации ряда идей страны G7 займутся проработкой «деталей различных спорных вопросов», подчеркнул министр.

Судзуки добавил, что решение об использовании замороженных активов России пока не приняли, и участники встречи продолжат вести дискуссию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия не оставит без ответа тот факт, что ЕС передал Украине доходы от зарубежных активов. Он напомнил, что эти средства тратятся на покупку оружия для ВСУ. Россия будет прорабатывать вопрос правового преследования тех, кто участвовал в изъятии активов, заключил Песков.