Кремль пригрозил ответом на перечисление Украине доходов от российских активов
Песков: воровство Евросоюзом российских активов не останется без взаимности
Действия Евросоюза, отнимающего доходы от зарубежных активов России и направляющего их на закупку оружия для Украины, не останутся без ответа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало «радио Sputnik».
«Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно», — заявил Песков.
Он заявил, что Россия проработает вопрос правового преследования причастных к этим действиям. Пресс-секретарь Путина назвал это попранием права собственности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова уже пообещала, что ответ России на подобные шаги будет жестким.
Ранее в Евросоюзе назвали сумму первого перевода в Европейский фонд помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов.