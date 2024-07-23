Кремль пригрозил ответом на перечисление Украине доходов от российских активов

Песков: воровство Евросоюзом российских активов не останется без взаимности

Действия Евросоюза, отнимающего доходы от зарубежных активов России и направляющего их на закупку оружия для Украины, не останутся без ответа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало « радио Sputnik ».

«Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно», — заявил Песков.

Он заявил, что Россия проработает вопрос правового преследования причастных к этим действиям. Пресс-секретарь Путина назвал это попранием права собственности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже пообещала, что ответ России на подобные шаги будет жестким.

Ранее в Евросоюзе назвали сумму первого перевода в Европейский фонд помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов.