МИД пообещал жесткий ответ на перечисление Украине доходов от российских активов

Захарова: ответ на перечисление Украине доходов от активов России будет жестким

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Российский ответ на перечисление Европой Украине доходов от активов будет жестким. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют», — заявила она.

Захарова добавила, что ведомства совместно примут решения по ответам на каждый из пунктов. Ранее Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза, если «Большая семерка» конфискует российские активы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна потратит прибыль от замороженных российских активов, чтобы купить боеприпасы.

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