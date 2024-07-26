Украина получит от ЕС деньги от замороженных активов России 26 июля

Евросоюз сегодня переведет Украине 1,5 миллиарда евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X .

«ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины», — заявила она.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров рассказал, что полученные таким образом средства пойдут на закупку боеприпасов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что в России проработают вопрос правого ответа на такие, по его словам, воровские действия Евросоюза. Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила, что продаст европейские ценные бумаги, если страны «Большой семерки» присвоят себе российские активы.