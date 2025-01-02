Фура упала со съезда на Южном мосту в Киеве

Грузовой автомобиль упал со съезда на Южном мосту в Киеве. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».
По информации ГСЧС, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. Спасатели достали мужчину, но он отказался от госпитализации.
Утром 1 января «Герани» нанесли удар по правительственному кварталу Киева. В Верховной раде отметили, что российские беспилотники без особых проблем обошли украинскую систему противовоздушной обороны и ударили рядом с офисом президента на Банковой улице.
Украинский телеканал сообщил о двух сериях взрывов в Киеве в первый день года. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Повреждение получило здание Национального банка Украины. На крыше одного из корпусов произошло возгорание, его удалось локализовать.
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