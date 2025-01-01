Две серии взрывов прогремели в Киеве утром 1 января

В Киеве в первый день нового года прогремели две серии взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Взрывы раздались на фоне воздушной тревоги. Ее объявили утром 1 января в украинской столице и восьми регионах Украины. Сирена гудела в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях с 07:47 по московскому времени.

В Одесской области 31 декабря прогремели взрывы на фоне сирены. Над регионом появился столб дыма. Жителей Одессы и Черноморска призвали перейти в укрытие.

В подконтрольном Киеву Херсоне в канун нового года тоже раздались взрывы, напомнил RT.