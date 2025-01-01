Здание Нацбанка Украины пострадало в Киеве

Нацбанк Украины заявил о возгорании одного из зданий после взрывов в Киеве

После взрывов во время воздушной тревоги 1 января пострадало здание Национального банка Украины в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора в социальной сети Facebook*.

Украинские СМИ утром 1 января заявили о двух сериях мощных взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.

«На крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе произошло возгорание», — заявили в банке.

В НБУ отметили, что пожар удалось локализовать, поэтому повреждения получили только лишь окна на верхних этажах и крыша здания. В пресс-службе добавили, что сейчас все службы регулятора работают в штатном режиме.

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