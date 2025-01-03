Новой разрабатываемой на Украине ракете «Трембита» не хватает точности. Об этом сообщило агентство Telegraph .

«„Трембита“ — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У нее нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех», — указали авторы материала.

Предоставленные президентом США Джо Байденом ракеты ATACMS могут оказаться единственными, которые Украина когда-либо получит, отметили в статье.

«Трембиту» назвали ракетой-бомжем, так как ее производство осуществляют в подземных бункерах и гаражах. Также на Украине разрабатывают ее более крупную модель, которая, по заявлению украинских инженеров, может достичь Москвы.

Аналитики газеты The New York Times заявили, что у Украины практически не осталось ракет ATACMS. На момент получения разрешения бить в глубину территории России у ВСУ их было около 50.