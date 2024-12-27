Стало известно, сколько дальнобойных ATACMS осталось у Украины

Украина почти исчерпала запас дальнобойных ракет ATACMS, которые получила весной от США. К такому выводу пришли аналитики газеты The New York Times ( NYT ).

Источники издания сообщили, что администрация Байдена передала Украине около 500 ракет со складов Пентагона. В первое время ВСУ активно использовали такие снаряды, но ракеты оказались эффективны лишь в крайне ограниченных аспектах, на общее развитие конфликта они не повлияли.

Кроме того, разрешение использовать ATACMS для ударов вглубь России Украина получила лишь в ноябре. К тому моменту, утверждает NYT, на украинских складах оставалось порядка 50 таких ракет.

«Ракеты у Украины заканчиваются. Возможно, заканчивается у нее и время: избранный президент Дональд Трамп публично заявил, что разрешение на удары американскими ракетами большой дальности на территории России было ошибкой», — резюмировали авторы NYT.

При этом в декабре стало известно, что Украина пыталась наладить собственное производство ракет. Снаряды производят прямо в гаражах.