Секретная программа. Украина готовит ракету, способную долететь до Москвы

Украинские власти пытаются возродить ракетную промышленность. В рамках этих усилий уже создана ракета «Трембита», разрабатывается и ее более крупная модель, способная достичь Москвы, сообщил The Economist .

Подробности ракетной программы Украины тщательно охраняются. Работы вывели на новый уровень — под землю. Часть сборки проходит в защищенных бункерах, заявили авторы статьи.

Производство компонентов разбросано по сотням скрытых, ничем не примечательных мест, «Трембиту» собирают прямо в гараже.

The Economist отмечает, что Украине приходится «играть в догонялки» со своей ракетной программой прямо посреди боевых действий. Сложной проблемой остаются финансы. Еще более нерешаемой задачей станет масштабирование проектов до промышленного производства.

Издание пишет, что «Трембиту» разработали частные подрядчики. Базовая модель ракеты имеет дальность полета 200 километров, она способна развить скорость 400 километров в час. Утверждается, что активно идет работа и над усовершенствованной моделью — которая могла бы долететь до Москвы.

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