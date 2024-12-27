«Ракета-бомж». Украина попыталась наладить собственное производство снарядов

Украина пытается наладить собственное ракетное производство. Снаряды разрабатывают в разных локациях, даже в гаражах, сообщило издание The Economist .

После распада Советского Союза ракетная отрасль на Украине постепенно пришла в упадок. Сейчас производство пытаются восстановить. Журналисты привели в пример ракету «Трембита».

В первой и задней части снаряда есть реактивный двигатель — такую же технологию использовали в немецкой ракете «Фау-1». Дальность полета ракеты — 200 километров в час, скорость — 400 километров в час, предельная высота полета — две тысячи метров. Сборку осуществляют в подземных бункерах и гаражах.

«Мы — ракета-бомж», — заявил Сергей Бирюков, возглавляющий команду инженеров-разработчиков.

На Украине также разрабатывают более крупную модель ракеты «Трембита», которая якобы способна долететь до Москвы.