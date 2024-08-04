Брат обвиняемого в подрыве машины в Москве рассказал о его поездке в Польшу

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ездил в Польшу при содействии католической церкви, когда отношения с Западом были уже натянутые. Об этом РИА «Новости» рассказал его брат Алексей.

По его словам, пару лет назад Серебряков был министрантом греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве. Жил в доме недалеко от церкви, а весь круг его общения был в этом приходе.

«Насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу», — сказал Алексей.

При этом генеральный викарий Кирилл Горбунов рассказывал, что несколько раз видел Серебрякова в соборе, но в качестве прихожанина. Священник отметил, что вряд ли тот был частым посетителем.

Алексей признался, что сейчас у него нет никакого желания общаться с братом. По мнению собеседника агентства, Серебряков должен был понимать, что ломает жизнь не только подорванному в авто военному и его семье, но и собственным родственникам.

«Он опозорил всю свою семью», — заявил он.

Взрыв во дворе жилого дома на севере Москвы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем иномарки военного. Владелец машины и его жена получили травмы. По подозрению в подрыве задержали Евгения Серебрякова.

На допросе мужчина признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги за совершение преступления. Сам Евгений интересовался украинскими корнями. Серебрякову предъявили обвинение, он частично признал вину.

Приятели называли Серебрякова дружелюбным и положительным молодым человеком. Многие не могут поверить, что тот пошел на убийство. Одна из знакомых семьи предположила, что парню «затуманили мозги».