Обвиняемый в подрыве машины Серебряков частично признал вину

СК: Серебряков частично признал вину и рассказал о подготовке покушения

Евгений Серебряков, которому предъявили обвинение в подрыве внедорожника на севере Москвы, на следствии частично признал вину. Об этом сообщила п ресс-служба СК России.

Мужчина в ходе следственных действий рассказал, как он устанавливал взрывное устройство под автомобиль.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления», — сообщил следком.

Следственные действия с обвиняемым в подрыве продолжаются, добавили в ведомстве. На месте происшествия накануне прошли следственные мероприятия с участием Серебрякова.