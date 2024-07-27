Обвиняемый в подрыве машины Серебряков частично признал вину

Евгений Серебряков, которому предъявили обвинение в подрыве внедорожника на севере Москвы, на следствии частично признал вину. Об этом сообщила п ресс-служба СК России.
Мужчина в ходе следственных действий рассказал, как он устанавливал взрывное устройство под автомобиль.
«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления», — сообщил следком.
Следственные действия с обвиняемым в подрыве продолжаются, добавили в ведомстве. На месте происшествия накануне прошли следственные мероприятия с участием Серебрякова.
«Гордимся!» Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Междугородной олимпиаде по физике
«Блевать охота». Призер Олимпиады Виктория Комова назвала тошнотворным открытие Игр в Париже
«Не ТЦК». На Украине водители придумали новый способ защиты авто от поджогов
Четырнадцатая экспозиция «Импульс. АРТ» открылась в Мытищах
Школьники из Долгопрудного победили на Международной олимпиаде по физике в Иране
Администрация Мытищ провела встречу с местными представителями бизнеса
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте