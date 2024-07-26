«Душа компании». Знакомый — о Евгении Серебрякове

Знакомый Евгения Серебрякова назвал его общительным и ответственным человеком

Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве иномарки военного на севере Москвы, был неконфликтным человеком. Об этом рассказал 360.ru его знакомый.

«Довольно общительный парень, никому никогда не грубил, всегда поддерживал. Душа компании <…> Ответственный», — описал его мужчина.

У собеседника 360.ru и Евгения есть общие знакомые, и никто не отзывался о молодом человеке плохо. Как отметил мужчина, «не было разговоров, что Женя повел себя неправильно с какой-то стороны».

«Никто не мог сказать что-то плохое», — добавил он.

Знакомый также не слышал, что в семье Серебрякова случались скандалы или недопонимание с родителями.

«Я не могу поверить в это», — высказался он о ситуации с обвинением Серебрякова.

Еще одна подруга предполагаемого преступника заявила, что Серебряков был положительным молодым человеком. По словам девушки, она с трудом верит, что тот способен на такое. Одна из знакомых семьи предположила, что парню «затуманили мозги». В детстве Серебряков был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи.

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем внедорожника военного. Травмы получил владелец авто и его супруга. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств». На допросе Серебряков признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги.

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