Американский сенатор приехал в Киев похвалить Зеленского за атаку на Курскую область

Сенатор США Грэм похвалил Зеленского за вторжение в Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, посетил Киев и похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Его процитировала пресс-служба офиса главы государства.

Политик назвал вторжение в российский регион смелым шагом. Грэм остался доволен тем, что Украина не стала сообщать о своих планах американской администрации.

«После 2,5 года вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», — сказал он.

Вооруженные силы Украины напали на российское приграничье, используя технику стран НАТО и иностранных наемников. Диверсанты расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться. Среди погибших оказалась беременная жительница Суджанского района. Российская армия перебросила в регион дополнительные силы для наращивания группировки.

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