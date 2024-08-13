Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, посетил Киев и похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Его процитировала пресс-служба офиса главы государства.

Политик назвал вторжение в российский регион смелым шагом. Грэм остался доволен тем, что Украина не стала сообщать о своих планах американской администрации.

«После 2,5 года вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», — сказал он.

Вооруженные силы Украины напали на российское приграничье, используя технику стран НАТО и иностранных наемников. Диверсанты расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться. Среди погибших оказалась беременная жительница Суджанского района. Российская армия перебросила в регион дополнительные силы для наращивания группировки.