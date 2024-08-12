СК: в Курской области нашли оружие и технику, поставленную Украине странами НАТО

Украинские военные активно используют в Курской области оружие и технику, поставленную странами НАТО. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Эти данные ведомство получило после осмотра местности и изъятия вещдоков.

Кроме того, удалось установить, какие именно подразделения ВСУ атаковали регион и кто ими командует. Следователи опрашивают местных жителей.

Ранее украинский пленный рассказал, что в нападении участвовали иностранные наемники из разных государств. В частности, сам он слышал английскую, польскую и, предположительно, французскую речь.

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что британские военные разочаровались в танках Challenger, увидев их на поле боя на Украине, и отказались от дальнейших их поставок.