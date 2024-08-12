ВСУ привезли в Курскую область вооружение и технику стран НАТО
СК: в Курской области нашли оружие и технику, поставленную Украине странами НАТО
Украинские военные активно используют в Курской области оружие и технику, поставленную странами НАТО. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Эти данные ведомство получило после осмотра местности и изъятия вещдоков.
Кроме того, удалось установить, какие именно подразделения ВСУ атаковали регион и кто ими командует. Следователи опрашивают местных жителей.
Ранее украинский пленный рассказал, что в нападении участвовали иностранные наемники из разных государств. В частности, сам он слышал английскую, польскую и, предположительно, французскую речь.
В госкорпорации «Ростех» сообщили, что британские военные разочаровались в танках Challenger, увидев их на поле боя на Украине, и отказались от дальнейших их поставок.