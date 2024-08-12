ВС России нарастили группировку войск в Курской области

Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

Вооруженные силы России нарастили группировку войск и сформировали резервы в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На территорию Курской области организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что силами военных сообщений организован подвоз боевой техники, личного состава, боеприпасов и других грузов для всестороннего обеспечения войск.

«Для обеспечения сохранности дорожного покрытия тяжелая гусеничная техника загружается на автомобильные тралы для последующей доставки ее в районы блокирования формирований ВСУ», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, для военных в круглосуточном режиме организовали подачу горюче-смазочных материалов в топливозаправщиках в районы заправки техники на полевые заправочные пункты.

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