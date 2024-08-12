«Пока безуспешно». Семья не смогла вывезти тело убитой ВСУ под Суджей женщины

Муж убитой ВСУ беременной жительницы Суджи заявил, что не смог вывезти ее тело

Фото: РИА «Новости»

Родственники погибшей при нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область беременной женщины шестой день пытаются вывезти ее тело из Суджи. Ее муж Артем Кузнецов сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что этому мешают продолжающиеся обстрелы.

«Все в курсе, что я не могу вывезти ее оттуда. Поэтому все пытаются помочь, но пока безуспешно», — сказал он.

По словам Кузнецова, в Судже по-прежнему напряженная обстановка. Несмотря на помощь военных, волонтеров и местных жителей, вывезти тело погибшей так и не удалось. Оно находится там с 7 августа.

Женщина умерла под обстрелом при эвакуации из Суджанского района в областной центр. Ее муж рассказал, что огонь по машинам открыл украинский солдат.

В общей сложности во время нападения ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, более 120 мирных жителей получили ранения. Взятый в плен украинский диверсант признался, что командование поручило расстреливать гражданских за сопротивление.

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