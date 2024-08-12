«Пока безуспешно». Семья не смогла вывезти тело убитой ВСУ под Суджей женщины

Муж убитой ВСУ беременной жительницы Суджи заявил, что не смог вывезти ее тело

Родственники погибшей при нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область беременной женщины шестой день пытаются вывезти ее тело из Суджи. Ее муж Артем Кузнецов сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости» , что этому мешают продолжающиеся обстрелы.

«Все в курсе, что я не могу вывезти ее оттуда. Поэтому все пытаются помочь, но пока безуспешно», — сказал он.

По словам Кузнецова, в Судже по-прежнему напряженная обстановка. Несмотря на помощь военных, волонтеров и местных жителей, вывезти тело погибшей так и не удалось. Оно находится там с 7 августа.

Женщина умерла под обстрелом при эвакуации из Суджанского района в областной центр. Ее муж рассказал, что огонь по машинам открыл украинский солдат.

В общей сложности во время нападения ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, более 120 мирных жителей получили ранения. Взятый в плен украинский диверсант признался, что командование поручило расстреливать гражданских за сопротивление.