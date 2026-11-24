Тишковец сравнил вес падающего на столицу снега с 400 Останкинскими телебашнями

За ближайшие сутки в столице образуется снежный покров не менее пяти сантиметров в высоту. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале .

По словам синоптика, он произвел подсчеты и сравнил массу ожидаемых осадков с различными архитектурными объектами.

«За ближайшие 48 часов в пределах Москвы выпавший снег по массе будет равен 400 Останкинским телебашням, или 600 каркасам главного здания МГУ, или 1500 козырькам стадиона „Лужники“, и все это вморожено в сугроб», — привел пример Тишковец.

Снежную массу принес в европейскую часть России балканский циклон. Метели начались не только в окрестностях столицы, но и в ряде других регионов.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Московском регионе за 36 часов может выпасть до 25 сантиметров снега.