Дептранс предупредил москвичей о пробках с 17:00 до 20:00

По данным ЦОДД, дороги столицы в 14:22 были загружены на пять баллов, средняя скорость движения составляет 29 километров в час. Об этом сообщил московский дептранс .

«Скоро начнется вечерний разъезд — по возможности отложите поездки на автомобиле до 20:00. Из-за погоды время в пути сегодня может увеличиться», — предупредили в департаменте.

После 17:00 столичные транспортники ожидают интенсивное движение в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях. Особенно проблемными могут оказаться участки на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе Волоколамского шоссе, на ТТК близ Савеловской эстакады в обоих направлениях и на внешней стороне Садового кольца около Большой Сухаревской площади.

«Советуем воспользоваться метро, чтобы сэкономить время и не опоздать. Оно работает по расписанию независимо от дорожной ситуации и погоды», — отметили в дептрансе.

Ранее синоптик Евгений Тишковец подсчитал, что на Москву обрушится снег весом в 400 Останкинских телебашен.