В Шереметьеве сообщили о штатной работе аэропорта

Международный аэропорт Шереметьево отправляет и принимает самолеты по расписанию. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе воздушной гавани.

«Шереметьево работает штатно», — подчеркнул представитель аэропорта.

Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли с аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки украинских БПЛА.

Всего в столице задержали более 30 международных и внутренних авиарейсов, запланированных на вылет с 00:00 до 07:00 по московскому времени. Причиной стала массированная вражеская атака БПЛА. Средства ПВО ВС России сбили над российскими регионами 144 дрона противника. Над территорией Московской области уничтожили 20 БПЛА, сообщили в Минобороны.

Кроме того, из-за падения обломка беспилотника перекрыли движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.