Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу после ночной атаки БПЛА

Росавиация: Домодедово, Внуково и Жуковский начали работать штатно

После ночной атаки беспилотников ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли. Об этом заявили в Росавиации.

«В 07:58 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — указали в ведомстве.

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов самолетов. Безопасность полетов — это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.

Утром 10 сентября ограничения на прилет и вылет рейсов также ввели в аэропорту Казани. Там их пока не отменили.

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