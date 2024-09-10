Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу после ночной атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли. Об этом заявили в Росавиации.
«В 07:58 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — указали в ведомстве.
Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов самолетов. Безопасность полетов — это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.
Утром 10 сентября ограничения на прилет и вылет рейсов также ввели в аэропорту Казани. Там их пока не отменили.
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