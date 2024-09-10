Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за обломков БПЛА

Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы временно перекрыли утром 10 сентября из-за обломков беспилотника. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина „Перекресток“. Пострадавших нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб», — уточнила она.

Сейчас движение по шоссе в районе падения беспилотника временно перекрыто.

«Выбирайте, пожалуйста, пути объезда», — добавила Хрусталева.

В ночь на вторник, 10 сентября, столичный регион подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, в некоторых квартирах дома на Спортивном проезде начался пожар.