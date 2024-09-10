Более 30 рейсов задержали в аэропорту Внуково

Во Внуково задержали более 30 рейсов на фоне отражения атаки БПЛА на Москву

В аэропорту Внуково задержали более 30 международных и внутренних авиарейсов, запланированных на вылет с 00:00 до 07:00 по московскому времени, на фоне отражения атаки вражеских беспилотников на Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

При этом шесть авиарейсов были отменены. Среди прибывающих рейсов отменили два, задержали — 13.

В аэропорту Домодедово задержали около 10 рейсов на прилет, причем столько же на вылет.

В аэропорту Жуковский — три на вылет и два на прилет. В Шереметьево задержки на вылет и прилет единичные.

Этой ночью в Подольском, Раменском и Люберецком городских округах Подмосковья российские зенитчики отбили атаку украинских дронов. В городском округе Домодедово силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника.

В городе Раменское в ходе ночной атаки БПЛА загорелась многоэтажка, пожар возник на 11 и 12 этажах здания. Момент удара дрона ВСУ в жилой дом на улице Фабричной попал на видео. Также пострадали дома на Спортивном проезде, есть жертвы — погиб девятилетний ребенок.