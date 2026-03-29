В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В ярославском аэропорту Туношна ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации .

За прошедшую ночь временно закрывали 12 авиагаваней. Не принимали и не выпускали самолеты аэропорты Калуги, Пензы, Пскова, Саратова, Ульяновска, Краснодара, Самары, Бугульма и Санкт-Петербурга, а также столичные Внуково, Домодедово и Жуковский.

Над Россией за это время уничтожили более 200 беспилотников. Под атаку украинских дронов попали 20 регионов страны и акватория Черного моря.

В порту Усть-Луга началось возгорание. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, обошлось без пострадавших. Спасатели уже занимаются ликвидацией пожара.

В ночь на 28 марта в результате атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок. Его родители пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии.