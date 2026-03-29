Силы ПВО сбили более 200 беспилотников за ночь над территорией России

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 203 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, Тульской, Тверской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Псковской, Пензенской областями.

Также дроны уничтожали над территориями Орловской, Новгородской, Ленинградской, Курской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки двух беспилотников над столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Также 31 дрон сбили в Ленинградской области, отмечал губернатор Александр Дрозденко. В порту Усть-Луга произошло возгорание, его тушат.