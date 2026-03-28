Более 30 БПЛА уничтожили в Ярославской области

Жертвой атаки дронов ВСУ на Ярославскую область стал ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Погиб ребенок, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ во время атаки. Его родителей в тяжелом состоянии госпитализировали. Пострадала жительница соседнего дома. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Евраев отметил, что этим предоставят материальную выплату. Всего же за ночь средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили более 30 беспилотников. Повреждения также получили торговый объект и несколько жилых домов.

«Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние, не прикасайтесь, не пользуйтесь телефонами рядом с ними», — добавил глава региона.

Ранее над территорией Ленинградской области сбили 15 беспилотников.