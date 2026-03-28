Более 30 БПЛА уничтожили в Ярославской области
Евраев: ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области
Жертвой атаки дронов ВСУ на Ярославскую область стал ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Погиб ребенок, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ во время атаки. Его родителей в тяжелом состоянии госпитализировали. Пострадала жительница соседнего дома. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.
Евраев отметил, что этим предоставят материальную выплату. Всего же за ночь средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили более 30 беспилотников. Повреждения также получили торговый объект и несколько жилых домов.
«Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние, не прикасайтесь, не пользуйтесь телефонами рядом с ними», — добавил глава региона.
Ранее над территорией Ленинградской области сбили 15 беспилотников.