Порт Усть-Луга получил повреждения при атаке БПЛА на Ленобласть

Российские военные уничтожили еще 27 вражеских беспилотников в воздушном пространства Ленинградской области. Повреждения получил порт Усть-Луга, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

«Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших. Отражение атаки продолжается», — уточнил глава региона.

До этого Дрозденко сообщил о ликвидации в ночь на 29 марта 25 вражеских дронов. В Ленобласти объявили опасность беспилотников, а также предупредили жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В ночь на 28 марта Дрозденко сообщал о ликвидации 15 БПЛА над регионом. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в девяти аэропортах страны. Работу приостановили в воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Бугульма и ряде других.